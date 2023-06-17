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Сегодня, 20:23

Агент Оздоева: «Если игрок получит предметное предложение — он может вернуться в Россию»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Магомед Оздоев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, ответил на вопрос «СЭ» о возможном возвращении в Россию.

«Возвращение в Россию? Это не исключено. Если он получит предметное предложение из России — он может вернуться. Но все зависит от конкретного предложения, он профессиональный футболист. Пока таких предложений нет. Он провел хороший сезон, в Турции он на слуху, у него хорошая пресса», — сказал Гаргаев «СЭ».

Оздоев выступает за «Фатих Карагюмрюк» с июля 2022 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 34 матчах во всех турнирах.

Контракт 30-летнего россиянина действует до конца июня 2024 года с опцией продления еще на один год.

В России Оздоев выступал за «Локомотив», «Рубин», «Ахмат» и «Зенит». В составе петербуржцев он четыре раза становился чемпионом России.

Магомед Оздоев
Футбол
РПЛ
ФК Фатих Карагюмрюк
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