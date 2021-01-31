Миранчук больше не талисман. «Аталанта» впервые проиграла с Алексеем в составе

«Аталанта» не использовала шанс подняться в зону Лиги чемпионов и пропустила вперед недавнего еврокубкового соперника «Зенита». Российский полузащитник Алексей Миранчук сыграл 53 минуты.

Чемпионат Италии. Серия А. 20-й тур

«Аталанта» — «Лацио» — 1:3 (0:1)

Голы: Марушич, 3 (0:1). Корреа, 51 (0:2). Пашалич, 79 (1:2). Муричи, 82 (1:3).

«Аталанта»: Голлини, Толой, Паломино, Джимсити, Мехле, де Рон, Фройлер (Кальдара, 78), Миранчук (Пашалич, 54), Иличич (Ламмерс, 67), Руджери (Малиновский, 46), Сапата (Муриэль, 54).

«Лацио»: Рейна, Раду, Габаррон (Музаккьо, 38), Ачерби, Лаццари, Милинкович-Савич, Луис Альберто (Акпа-Акпро, 59), Лукас (Эскаланте, 80), Марушич, Иммобиле (Муричи, 80), Корреа (А.Перейра, 81).

Предупреждения: Габаррон, 23. Музаккьо, 57.

Судья: Киффи.

31 января. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».

Несколько дней назад эти же команды встречались в Бергамо в 1/4 финала Кубка Италии. «Аталанта» победила «Лацио» со счетом 3:2, Миранчук забил третий мяч и почти сразу был заменен — на 58-й минуте. В награду за гол Джан Пьеро Гасперини решил выставить российского хавбека в стартовом составе и на воскресную игру серии А. Хотя перестановок в основе тренер «Аталанты» сделал много — целых пять. И если в среду Миранчук в паре с Малиновским играл под Муриэлем, то на этот раз в атакующий треугольник с экс-хавбеком «Локо» вошли Иличич и Сапата.

Прогресс очевиден: если до середины января Миранчук ни разу не выходил в основе «Аталанты», то в последних шести матчах Алексей попадал в старт уже четыре раза — дважды в Кубке (с «Кальяри» и «Лацио») и дважды в серии А (с «Удинезе» и снова с «Лацио»).

Если в предыдущей игре Миранчук забил и был заметен, то на этот раз растворился на поле. Гасперини отправил российского хавбека на левый фланг, где он часто, но безуспешно боролся с Габарроном и Лаццари. В целом «Аталанта» атаковала вяло, а Алексей ни в одной острой атаке напрямую так и не поучаствовал. Грустный статистический итог: ноль ударов по воротам, 18 точных передач из 21, один успешный отбор из трех и один фол. В перерыве на левую бровку вышел Малиновский, и Миранчук семь минут действовал справа, но пользы было столько же. Да, на всякий случай добавим, что наш полузащитник ни в одном из пропущенных мячей не виноват — атаки «Лацио» шли через другие зоны.

Тепловая карта Миранчука.

На 54-й минуте вместо Миранчука вышел Пашалич, и экс-полузащитник «Спартака» один мяч отыграл. Но «Лацио» все равно победил, и по делу: римляне смотрелись лучше противника.

«Аталанта» проиграла, и попутно Миранчук утратил статус талисмана команды. До этого бергамская команда ни разу не уступала, когда он находился на поле: 14 матчей — ни одного поражения. 15-й матч Миранчука за «Аталанту» оказался роковым.