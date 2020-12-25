Обмани, но останься. «Спартак» и Тедеско: что будет дальше

Максим Алланазаров — о решении красно-белых приостановить поиск нового тренера для команды.

В пятницу «Спартак» объявил о своем решении приостановить поиск нового тренера для команды на неопределенный срок. Доменико Тедеско, объявивший, что не будет продлевать контракт с клубом повезет красно-белых на сборы и будет готовить их к весенней части чемпионата. Кажется, что руководство «Спартака» впервые за долгое время поступило взвешенно, огородив клуб от поспешных решений и дальнейших проблем, которые могут за такими решениями последовать.

С момента объявления Тедеско о нежелании продлевать контракт и до сегодняшнего дня в СМИ и Телеграм-каналах практически каждый день появлялись фамилии кандидатов, готовых возглавить красно-белых. Реальных специалистов, с которыми «Спартак» мог связать свою дальнейшую судьбу, было всего два: Леонарду Жардим и Кике Сетьен. Третьим, но теневым кандидатом был серб Владимир Ивич. Все остальные тренеры, которыми интересовались красно-белые, дали понять, что не готовы ехать в Россию до окончания сезона.

Из пары реальных претендентов ближе к назначению был Сетьен, которого активно лоббировал спортивный директор Дмитрий Попов. В руководстве «Спартака» не все восприняли данный вариант развития событий позитивно, в итоге было принято коллегиальное решение, что клуб должен продолжить работу с Тедеско, а Попов представит руководству более расширенный список кандидатов.

Решение продолжить работу с Тедеско ставит перед Поповым две задачи: подобрать кандидатов на замену немецкому специалисту и не забыть об усилении команды, которая остается в борьбе как минимум за место в Лиге чемпионов. При этом «Спартак» попал в уникальную для нашего футбола ситуацию: команда из тройки лидеров будет завершать чемпионат, зная, что ее тренер уходит. В России сразу возникают вопросы: как же они будут играть, где будут черпать мотивацию? Для Германии же это абсолютно нормальная ситуация, когда за полгода до окончания контракта объявляют о переходе тренера или игрока в другой клуб, и он спокойно отрабатывает действующий контракт. Игрокам «Спартака» весной предстоит провести не только 11 финалов, но и пройти своеобразный тест на профессионализм.

?? Доменико Тедеско остаётся в «Спартаке»



Заявление клуба и комментарий главного тренера?https://t.co/kDhoJH6A3U — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 25, 2020

В данный момент Тедеско непреклонен и решение менять не намерен, хотя руководство «Спартака» готово хоть завтра заключить новый контракт. Но, зная эмоциональность обеих сторон, можно предположить, что ситуация может повернуться на 180 градусов. Существует множество факторов, которые могут переубедить Тедеско. Ключевой из них — улучшение эпидемиологической обстановки в мире, что позволит тренеру чаще видеться с семьей.