Суарес может стать одноклубником Миранчука, «Спартак» заменил Ваноли на Абаскаля

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

«Челси» готов расстаться с Джеймсом

По информации Daily Mail, защитник «Челси» Рис Джеймс может продолжить карьеру в «Реале». Игроком также интересуется «Манчестер Сити». Англичане рассматривают 22-летнего футболиста в качестве замены Кайлу Уокеру.

Transfermarkt оценивает латераля в 55 миллионов евро. В прошедшем сезоне футболист сыграл в 26 матчах, забил пять мячей и отдал девять голевых передач.

По данным «СЭ», нападающий Герман Онугха может перейти в «Урал». Сейчас у форварда есть действующий контракт с «Велле», а прошлый сезон он провел в аренде в «Рубине». 25-летний игрок может присоединиться к «Уралу» уже на первом летнем сборе.

Transfermarkt оценивает футболиста в 500 тысяч евро. В прошедшем сезоне РПЛ Онугха провел 23 матча и забил два гола.

«Аталанта» ведет Суареса

Луис Суарес попал в сферу интересов «Аталанты», сообщает Marca. После окончания контракта с «Атлетико» уругваец покинул Мадрид и приступил к поискам нового клуба. У футболиста есть варианты для продолжения карьеры из МЛС и Аргентины, однако в приоритете для 35-летнего игрока находятся команды из Европы.

До этого Суарес выступал за «Гронинген», «Аякс», «Ливерпуль» и «Барселону». В прошедшем сезоне ла лиги Суарес провел 35 матчей, забил 11 голов и отдал два ассиста.

«Арсенал» хочет подписать Артура

По информации Goal, «Арсенал» следит за полузащитником «Ювентуса» Артуром Мело. Лондонцы пытались подписать бразильца еще зимой, но так и не согласовали с туринцами условия сделки. Отмечается, что хабвек не входит в планы главного тренера Массимилиано Аллегри.

Контракт 25-летнего игрока с «Юве» рассчитан до лета 2025 года. В прошедшем сезоне серии А футболист принял участие в 20 матчах и не отметился результативными действиями.

Московский клуб объявил о назначении нового главного тренера. Им стал Гильермо Абаскаль. Срок, на который подписано соглашение, не уточняется. С начала этого года испанец возглавлял «Базель». Коуч привел клуб к серебряным медалям чемпионата Швейцарии. До этого «Спартак» объявил о прекращении сотрудничества с Паоло Ваноли.