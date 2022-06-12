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Сегодня, 08:30

«Спартак» подписал Рыбуса, «Зенит» хочет Кассьерру, «Фрайбург» следит за Фоминым

Матвей Морозов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Мацей Рыбус.
Фото ФК «Локомотив»
Мацей Рыбус.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Даниил Фомин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Рыбус — в «Спартаке»

Защитник Мацей Рыбус официально стал игроком «Спартака». Контракт с поляком подписан до лета 2024 года. Футболист будет играть за москвичей под 13-м номером.

«Очень рад, что подписал контракт с таким большим клубом. У меня только позитивные впечатления. Не могу дождаться, когда приступлю к работе с командой и начну тренироваться. Все игроки, которые выступают в российской премьер-лиге, хотели бы попасть в «Спартак». Мне это удалось. Я даже не думал, чтобы отказаться от такого варианта.

Мацей Рыбус. Рыбус — в «Спартаке». Поляк выбивал красно-белых из еврокубков и шокировал Карпина

Придется как-то заменить Айртона. Это будет непросто. Но такой вызов — это приятная задача для меня. Хотелось бы, чтобы в новом сезоне команда билась за трофеи", — сказал Рыбус клубному YouTube-каналу красно-белых.

До этого латераль выступал за «Легию», «Ахмат», «Лион» и «Локомотив». В прошедшем сезоне РПЛ 32-летний игрок провел 21 матч и отдал три голевые передачи.

Кассьерра может продолжить карьеру в «Зените»

Агент нападающего «Сочи» Матео Кассьерры Никос Петропулос рассказал, что его клиентом интересуется пять клубов. В их числе — «Зенит». Также за форвардом следят «Ривер Плейт», «Црвена Звезда», «Олимпиакос» и «Фенербахче».

Колумбиец выступает в «Сочи» с лета 2021 года. Контракт футболиста рассчитан до июня 2023 года. Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 4,5 миллиона евро.

Даниил Фомин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Даниил Фомин.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Фоминым интересуются в Германии

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, полузащитник «Динамо» Даниил Фомин может перейти во «Фрайбург». Отмечается, что с представителями хавбека уже говорили по поводу возможного трансфера. Сам Фомин предварительно одобрил переход. Отступные за футболиста составляют 12 миллионов евро. Контракт 25-летнего игрока с «Динамо» рассчитан до лета 2025 года.

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«Манчестер Юнайтед» претендует на Де Врея

По информации журналиста Николо Скиры, защитник «Интера» Стефан де Врей попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Также голландца ведет «Челси». Контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 28 миллионов евро. В прошедшем сезоне 30-летний футболист принял участие в 30 матчах и не отметился результативными действиями.

«ПСЖ» ведет Левандовски

По данным L'Equipe, «ПСЖ» планирует перехватить форварда «Баварии» Роберта Левандовски. Также на поляка претендует «Барселона». Ранее 33-летний игрок заявил о желании покинуть мюнхенцев в летнее трансферное окно, а «Барса» считалась приоритетным выбором Левандовски. Transfermarkt оценивает футболиста в 45 миллионов евро. В прошедшем сезоне нападающий сыграл в бундеслиге 34 матчей, забил 35 голов и отдал три ассиста.

Даниил Фомин
Мацей Рыбус
Роберт Левандовски
ФК Динамо (Москва)
ФК Легия
ФК Локомотив (Москва)
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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