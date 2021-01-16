Манджукич отказал «Спартаку» и ЦСКА, у красно-белых продолжается зачистка, рокировка «Реала» и «Баварии»

Последние трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

В «Спартаке» чистка

По информации «СЭ», «Спартак» в ближайшее время расторгнет контракт с итальянским вратарем команды Андреа Романьоли. Итальянец перешел в московский клуб из «Ромы» вместе с Эсекиэлем Понсе летом 2019 года. За полтора сезона он не сыграл ни одного матча за основу, появившись на поле лишь в одной игре Олимп-ФНЛ за «Спартак-2». В той встрече красно-белые уступили дома «Нижнему Новгороду» 0:4.

Недавно «Спартак» расторг контракт с немецким полузащитником Малькольмом Баду. Он также играл только за вторую команду. Оба футболиста пришли в клуб, когда генеральным директором был Томас Цорн.

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Манджукич променял Москву на Милан

Хорватский нападающий Марио Манджукич близок к подписанию контракта с «Миланом». Итальянский журналист Николо Скира утверждает, что у 34-летнего хорвата были предложения от «Спартака», ЦСКА и «Локомотива». Но футболист выбрал итальянский клуб.

Летом 2020 года Марио был близок к переходу в «Локомотив». В нем был очень заинтересован сербский наставник клуба Марко Николич. Сделка сорвалась из-за того, что стороны не смогли договориться по тому, как фиксировать курс валюты в контракте.

Иванов вернется к Рахимову

Комментатор Нобель Арустамян в своем Telegram-канале написал, что бывший полузащитник сборной России Олег Иванов продолжит карьеру в «Уфе». По его словам, стороны близки к соглашению, и переход 34-летнего хавбека очень вероятен.

10 января Иванов расторг контракт с «Ахматом» по соглашению сторон. Он провел в клубе девять лет. Там он на протяжении нескольких сезонов работал вместе с нынешним наставником «Уфы» Рашидом Рахимовым. Руководство башкирского клуба неоднократно заявляло, что хочет усилить состав опытным футболистом.

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Рокировка «Баварии» и «Реала»

Мюнхенцы интересуется защитником «Реала» Эдером Милитау, сообщает Goal. Источник заявляет, что «Бавария» рассматривает 22-летнего бразильца в качестве потенциальной замены Давиду Алабе. Контракт с австрийцем не будет продлен. Он покинет клуб после окончания сезона. Давид близок к заключению соглашения с «Реалом».

В сезоне-2020/21 Эдер Милитау провел лишь три матча за мадридский клуб и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.