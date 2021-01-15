Старательный Бакаев, неуловимый Хендрикс и Селихов vs Ребров в настолку

В пятницу «Спартак» начал тренировки на первом сборе в Дубае.

Как и предполагалось, тренер по физподготовке Владимир Чепзанович решил приступить к работе без раскачки: в четверг утром сразу после завтрака команда провела разминку в зале, а в 11 часов уже прибыла на стадион на полноценное занятие.

Вратари приехали на полчаса пораньше и, как и год назад, все время трудились с Максом Урванчки по своей программе. Первым из раздевалки что утром, что вечером (в 17 часов прошла еще одна тренировка) выбежал Зелимхан Бакаев. Видно, что ему не терпится как можно скорее вернуть свою лучшую форму и снова регулярно отдавать и забивать.

Зелимхан Бакаев и Илья Кутепов. Фото ФК «Спартак»

Оба занятия в пятницу пропустили Алекс Крал и Айртон, у которых выявлены мышечные проблемы, — игроки остались в отеле для дополнительного медосмотра. Прямо по ходу тренировки стало известно, что в Дубай прибыл первый зимний новичок команды Йоррит Хендрикс. Правда, увидеть его не получилось: территория отеля, где живет «Спартак», огромна, и легче найти Остону Урунову место на поле, чем голландца в Park Hyatt.

Отдельно от остальных работал Максим Глушенков, продолжающий восстановление после операции на крестах.

Спартак проводит первую тренировку в Дубае. Макс Глушенков работает по индивидуальной программе. pic.twitter.com/rFQQqyudOZ — Artem Kalinin (@kalininart) January 15, 2021

А вот два Александра — Соболев с Кокориным — и Урунов, пропустившие последние матчи 2020 года, вкалывали наравне со всеми. Чувствовалось, что перенесший операцию Соболев только набирает кондицию, к тому же, перейдя к красно-белым прошлой зимой как раз после первого сбора, форвард не до конца знаком с «садистскими» методами Чепзановича. Теперь от серба, правда, уже никуда не деться.

Кокорин выглядел свежее и более готовым функционально. Видимо, мышечные проблемы, из-за которых он пропустил важнейшие встречи с «Сочи» и «Зенитом», ушли в прошлое. Остается лишь надеяться, что они не появятся вновь на решающем отрезке сезона.

Кокорин полностью восстановился и готов к работе ? pic.twitter.com/yqC9mRSJgL — Artem Kalinin (@kalininart) January 15, 2021

После тренировки заулыбался даже Педро Роша, оставшийся на время без друга-соотечественника Айртона. Большой палец вверх и признание, что рад вернуться в «Спартак», — именно с таким настроением и нужно начинать зимнюю подготовку.

После часа с лишним работы на жаре — традиционные морозные ванны. «Да она не холодная», — раскритиковал воду с насыпанным в нее льдом Александр Селихов. Впрочем, процедура все-таки как следует взбодрила вратаря — после нее он устроил зарубу в настольный футбол с Артемом Ребровым в холле Dubai Police Club Stadium, на поле которого тренируется команда.

Зарубу в настольный футбик со счетом 10:9 выиграл Селихов. Большое видео — в телеге pic.twitter.com/SN0rKaDwLe — Artem Kalinin (@kalininart) January 15, 2021

После недолгого отдыха к 17 часам футболисты вновь прибыли на стадион. Первый на поле — Бакаев, последние — Ларссон, Жиго и Мозес. Не припомню такой задержки — когда народ уже стоит вокруг тренера и ждет двух-трех партнеров, — год назад. Ну да сделаем скидку на первый тренировочный день и последствия отпуска.

Посмотреть на спартаковцев вечером, правда, почти не удалось: после разминки и пары упражнений с мячом футболисты поделились на два состава, и единственного представителя СМИ попросили происходившее после не снимать, не смотреть и даже одним глазом не подглядывать.

В субботу «Спартак» проведет две тренировки: одну в тренировочном зале отеля, а вторую — на поле. Также запланировано медобследование Хендрикса, который в случае его успешного прохождения подпишет с клубом контракт и, возможно, уже в воскресенье приступит к занятиям.