«Динамо» нашло защитника в Парагвае, Крал уезжает в бундеслигу, Бийол — в серии А

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Защитник «Гуарани» переходит в «Динамо»

По информации ABC, защитник «Гуарани» Роберто Фернандес в ближайшее время станет игроком «Динамо». Футболист уже дал принципиальное согласие на переезд в Россию. До этого сообщалось, что бело-голубые хотят подписать 22-летнего игрока, чтобы заменить ушедшего Фабиана Бальбуэну. Transfermarkt оценивает парагвайца в 1,3 миллиона евро. За все время в «Гуарани» Фернандес отыграл 70 матчей.

Кофрие может помешать «Спартаку» подписать Налдо

По информации «СЭ», трансфер защитника Налдо в «Спартак» зависит от того, покинет ли команду Максимилиано Кофрие. Если это случится, то москвичи смогут подписать соглашение с бразильцем. Вопрос решится в течение ближайшей недели. Ситуация может качнуться в любую сторону. Ранее 33-летний игрок выступал за «Крузейро», «Гремио», «Гранаду», «Болонью», «Удинезе», «Хетафе», «Спортинг», «Краснодар», «Эспаньол» и «Антальяспор».

Яка Бийол. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Бийол близок к трансферу в «Удинезе»

По информации Calcio In Pillole, защитник ЦСКА Яка Бийол в ближайшее время подпишет контракт с «Удинезе». Футболист уже прошел медобследование перед переходом в итальянский клуб. Как сообщает источник, о трансфере 23-летнего игрока будет объявлено в ближайшее время. Сумма сделки составит пять миллионов евро. В минувшем сезоне РПЛ словенец принял участие в 28 матчах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

«Шальке» заберет Крала у «Спартака»

По информации Bild, полузащитник Алекс Крал перейдет в «Шальке». 13 июля 24-летний футболист пройдет медосмотр, а затем подпишет контракт. До этого Крал приостановил договор со «Спартаком» до июня 2023 года. Прошедший сезон опорник провел в аренде в «Вест Хэме». В минувшем сезоне АПЛ чех сыграл один матч и не отметился результативными действиями.

Иван и Густаво Мантуан скоро присоединятся к «Зениту»

Агент Луис Фернандо Гарсия рассказал, когда ждать новичков «Зенита» Ивана и Густаво Мантуана в Петербурге. «Завтра в Россию они не прилетят, прилет запланирован на 17 июля», — сказал Гарсия «РБ Спорт». До этого сообщалось, что новички питерского клуба прибудут в расположение сине-бело-голубых 13-14 июля. Иван и Мантуан стали частью сделки «Зенита» с «Коринтиансом», по которой в бразильский клуб перешел нападающий питерцев Юри Алберто.