Дзюба — в «Торпедо», Мудрик переходит в «Челси», Депай покинет «Барселону»

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Озбилиза не будет в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз в разговоре с «СЭ» высказался насчет продолжения своей игровой карьеры.

«Возможное возвращение в «Спартак»? Нет. С этим тяжело, конечно. Хочу остаться в Армении. Скоро вы узнаете, где я буду играть. Здесь семья. Хочу помогать футболу. Он должен стать лучше. Думаю, я могу много чем помочь», — сказал Озбилиз .

1 января 2023 года у полузащитника истек контракт с «Пюником». Таким образом, Арас Озбилиз стал свободным агентом. В России полузащитник играл за «Кубань», откуда в 2013 году перешел в «Спартак». В составе красно-белых он провел 40 матчей, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.

Дмитрий Баринов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Бешикташ» продолжает вести Баринова

Как стало известно «СЭ», «Бешикташ» готов рассмотреть возможность перехода полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в летнее трансферное окно в случае, если сделка не будет закрыта в ближайшие две недели. Ранее сообщалось, что «Локомотив» не хочет отпускать Баринова в «Бешикташ» в зимнее трансферное окно.

26-летний полузащитник — воспитанник «Локомотива», в сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах во всех турнирах.

Transfermarkt оценивает его в девять миллионов евро.

Дзюба — в «Торпедо»?

Артем Дзюба может продолжить карьеру в «Торпедо», утверждает в Telegram -канале журналист Севастиан Терлецкий.

По данным источника, 34-летний россиянин в ближайшее время прибудет в Турцию и присоединится к московской команде.

В данный момент Дзюба является свободным агентом. Его последним клубом был «Адана Демирспор», за который форвард выступал с августа 2022 года и забил 1 гол в 5 матчах. В начале ноября 2022 года футболист и турецкая команда расторгли контракт по обоюдному согласию.

14 января исполняющий обязанности председателя совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходорковский в комментарии для «СЭ» оценил вероятность перехода Дзюбы в московский клуб.

«Селекционная служба работает, идет непростой процесс. Мы понимаем те проблемные точки, которые у нас есть. Их обозначает главный тренер — в этом вопросе у нас полное взаимопонимание. В «Торпедо» есть большой трансферный список, в котором находится много фамилий — это несколько десятков человек. Наверное, там есть и фамилия Дзюбы. Но никаких решений по Дзюбе и привлечению его в команду не было. А трансферные слухи мы не комментируем», — заявил Ходоровский.

Мудрик станет игроком «Челси»

«Челси» на официальном сайте подтвердил, что близок к трансферу полузащитника «Шахтера».

«Челси» обсуждает с «Шахтером» условия трансфера Михаила Мудрика. После этого с футболистом будут согласованы условия личного контракта » , — говорится в заявление лондонского клуба.

Ранее «Шахтер» также официально подтвердил факт переговоров с «Челси». По данным The Athletic , клубы договорились о сделке за 70 миллионов евро, еще 40 предусмотрено в качестве бонусов. С 22-летним вингером будет подписан контракт до 2030 года. В текущем сезоне полузащитник провел за «Шахтер» 12 матчей в чемпионате страны, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.

Мемфис Депай. Фото Global Look Press

Депай уйдет из «Барселоны»

По информации журналиста Фабрицио Романо, нападающий Мемфис Депай покинет «Барселону» в зимнее трансферное окно. Существовал вариант, при котором игрок мог остаться в каталонском клубе до лета и уйти на правах свободного агента. Однако футболист твердо намерен сменить команду зимой. «Барселона» не собирается этому препятствовать.

В текущем сезоне голландец провел 4 матча за «Барселону» во всех турнирах и отметился одним голом.

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