Лучший игрок Туниса из команды Черчесова. Лайдуни может заменить Баринова в «Локомотиве»
Игрок года
Возможный переход Дмитрия Баринова в «Бешикташ» заставляет «Локомотив» активизироваться на трансферном рынке. И на данный момент, по данным «СЭ», приоритетной целью является 26-летний полузащитник «Ференцвароша» и сборной Туниса Аисса Лайдуни. Но за этого игрока, который помог команде Станислава Черчесова выйти в плей-офф Лиги Европы, придется побороться.
«Интерес к Аисса был еще до чемпионата мира — парень хорошо проявил себя в Лиге Европы, — говорил Черчесов в недавнем интервью «СЭ». — Разумеется, после первенства планеты, где его признали лучшим в составе сборной Туниса, и признания футболистом года на родине спрос вырос. От нашего спортивного департамента приходила информация, что Лайдуни на радарах селекционеров из Франции, Германии и Италии».
В венгерских СМИ озвучивается даже список претендентов на футболиста, в котором фигурируют «Вольфсбург», «Бешикташ», «Кремонезе», «Сампдория», «Герта», «Марсель» и «Селтик». До мирового первенства шотландцы называли Лайдуни приоритетной трансферной целью и якобы были готовы заплатить за игрока 3,5 миллиона фунтов. Но после Катара ситуация поменялась.
Британское издание Daily Record даже объяснило, почему январский трансфер Лайдуни исключен. Во-первых, цена на игрока выросла, и в одном из интервью исполнительный директор «Ференцвароша» Пал Орош упоминал компенсацию в 10 миллионов евро. Во-вторых, важна позиция самого игрока, который весной хочет играть в плей-офф еврокубков, а «Селтик» из них вылетел. Правда, и у «Локомотива», как и у всей РПЛ их нет, но не все так однозначно.
Универсал
Лайдуни, как и многие игроки африканских сборных, — натурализованный футболист, родившийся во Франции. Его путь в профессионалы начинался с клуба «Мнофермей», который считается одним из инкубаторов молодых талантов. Через него в частности прошел защитник «Арсенала» и сборной Франции Салиба.
А позже талант Лайдуни разглядели представители «Анже», причем какое-то время юноша играл на позиции центрального защитника. Однако в полной мере он раскрылся уже как игрок средней линии, способный действовать на нескольких позициях. Аисса сам в одном из первых своих интервью называл себя универсальным полузащитником.
В клубе вспоминали, что во время спарринга юношей U-19 с основным составом Лайдуни так сильно сыграл на позиции опорного хавбека, что речи о выступлениях на прежнем уровне уже не шло. А универсализм пригодился молодому игроку в день дебюта в лиге 1, так как тренер отправил его на позицию правого защитника. Однако потом карьера застопорилась из-за сложностей между игроком и руководством клуба.
Из-за этого развивать карьеру Лайдуни предпочел в дивизионах ниже. Тренировавший его в «Лез Эрбье» Фредерик Рекюло говорил, что футболисту нужен был глоток свежего воздуха, чтобы продемонстрировать свой талант. «Это тот, у кого есть инстинктивная игра, основанная на творчестве и безрассудстве», — говорил Рекюло, отмечая умение Лайдуни создавать острые моменты.
Эти задатки позволяли иногда доверять юноше роль плеймейкера, а во время следующей аренды в «Шамбли» диапазон действий Лайдуни расширился. Он работал от штрафной до штрафной и в румынском клубе «Волунтари». Там он попал в руки итальянского специалиста Кристиано Бергоди, который отмечал игровые и человеческие качества футболиста, уверял, что Аисса может сыграть даже второго форварда, и радовался, что в «Ференцвароше» он оказался в конкурентоспособной команде, регулярно выступающей в еврокубках. Да еще и встречающейся с такими соперниками, как «Барселона» и «Ювентус».
Между Алжиром и Тунисом
Весьма интересна история о том, как Лайдуни выбирал сборную. Причем Франция, как страна рождения, там не фигурировала. Зато были алжирские корни отца и тунисские — матери. А также три гражданства, и в 19 лет Аисса едва не выбрал Алжир. Тем более, перед глазами был пример друга — нынешнего игрока «Вест Хэма» Бенрахма. Тогда речь шла о молодежной сборной, но и в национальную команду его звал подаривший Алжиру титул чемпиона континента Джамаль Бельмади.
Но в итоге Лайдуни сделал выбор в пользу Туниса и вряд ли об этом жалеет. Он сыграл в отборочном цикле Кубка Африки, дебютировав в игре против Ливии в марте 2021 года. Потом дошел с «Орлами Карфагена» до четвертьфинала континентального первенства, а на ЧМ-2022 сыграл так, как привык под началом Черчесова в «Ференцвароше».
«Последние полгода стали для меня хорошим примером. С Фради мы доказали, что в футболе невозможного не существует. После жеребьевки Лиги Европы все думали, что было бы хорошо, если бы мы заняли третье место, но мы выиграли группу и вышли в финальную восьмерку, — говорил Лайдуни Nemzetisport. — Нельзя играть в футбол со страхом. В личной жизни и в спорте я знаю, какова моя цель, и делаю все, чтобы ее достичь. Я больше всего горжусь тем, что когда я играл на улице во Франции, а потом в молодежных командах, мне было так же весело играть в футбол, как и сейчас. Мой менталитет не изменился за эти годы. Этот стиль и отношение к жизни мне ближе всего. Когда я владею мячом, я пытаюсь творить с ним магию. Я благодарен жизни за то, чего я достиг на данный момент».
Станет ли «Локомотив» новым этапом развития Лайдуни — открытый вопрос. Но всей своей карьерой этот полузащитник показывал, что он не боится смелых и, на первый взгляд, не самых очевидных решений. Главное, что при этом он движется только вверх и еще не вышел на пик возможностей.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
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Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2