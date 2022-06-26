«Крылья» взяли нападающего «Спартака», форвард «Локомотива» уехал в Чехию, скандальный поляк вернулся в «Краснодар»

Трансферные новости и слухи прошедшего дня.

Глушенков — в «Крыльях Советов»

Нападающий «Спартака» Максим Глушенков перешел в «Крылья Советов». Хавбек подписал с самарцами полноценный контракт. Прошлый сезон россиянин провел в команде в аренде. Футболист является воспитанником академии «Чертаново». В прошедшем сезоне 22-летний игрок принял участие в 28 матчах РПЛ, забил семь мячей и отдал два ассиста.

«Спарта» подписала Кухту

«Локомотив» и «Спарта» договорились о переходе нападающего Яна Кухты в пражский клуб на правах аренды. Соглашение рассчитано на один сезон. У чешского клуба будет приоритетное право выкупа футболиста. Transfermarkt оценивает его в пять миллионов евро. В минувшем сезоне РПЛ 25-летний игрок провел десять матчей, забил три гола и отдал одну голевую передачу.

«Зенит» не интересуется Маркао

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» опроверг информацию об интересе к защитнику «Галатасарая» Маркао Тейшейре. «Эта информация не соответствует действительности», — сказал Медведев. Ранее издание Fanatik сообщало, что «Зенит» предложил за бразильца 15 миллионов евро. Контракт 26-летнего игрока действует до лета 2024 года. В прошедшем сезоне чемпионата Турции Маркао сыграл 26 матчей и не отметился результативными действиями.

«Зенит» ведет двух игроков «Коринтианс»

Представитель вратаря «Коринтианс» Ивана и полузащитника бразильского клуба Густаво Мантуана Луис Фернандо Менезес Гарсия сообщил, что «Зенит» ведет переговоры об их переходе. «Клубы ведут переговоры на тему Ивана и Густаво Мантуана, но пока ничего не решено», — сказал агент. Ранее была информация о том, что питерцы могут обменять этих футболистов на нападающего Юри Алберто. Тогда генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что сине-бело-голубые могут отпустить бразильца в аренду сроком на один год. За невский клуб Алберто играет с января этого года.

Крыховяк прибыл в расположение «Краснодара»

По информации «СЭ», полузащитник Гжегож Крыховяк прибыл в расположение «Краснодара». Прошедший сезон поляк заканчивал в греческом АЕКе. 32-летний игрок приостановил контракт с «быками» в одностороннем порядке, воспользовавшись новыми правилами ФИФА. Transfermarkt оценивает его в восемь миллионов евро. Соглашение футболиста действует до 2024 года.