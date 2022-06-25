Сколько «Зенит» заплатит за Кассьерру? «Сочи» подписал звезду «Крыльев», «Челси» зовет Неймара

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Шиманьски не интересуются в ла лиге

«Севилья» и «Реал Сосьедад» опровергли слухи об интересе к полузащитнику «Динамо» Себастьяну Шиманьски. Ранее сообщалось, что поляк попал в сферу интересов испанских команд. Также отмечалось, что москвичи готовы расстаться с Шиманьски за 12 миллионов евро. Контракт 23-летнего игрока с бело-голубыми рассчитан до июня 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 14 миллионов евро. До этого футболист выступал за «Легию».

Себастьян Шиманьски. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Сарвели — в «Сочи»

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Сарвели перешел в «Сочи», сообщает пресс-служба клуба. В составе новой команды форвард будет играть под 11-м номером. Transfermarkt оценивает россиянина в 1,8 миллиона евро. Сарвели является воспитанником академии «Чертаново». В минувшем сезоне РПЛ 24-летний игрок провел 29 матчей, забил девять мячей и отдал три ассиста.

Алберто не переходит в «Коринтианс»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о том, что «Коринтианс» достиг договоренности в вопросе подписания нападающего «Зенита» Юри Алберто на правах аренды. Ранее об этом сообщал ESPN. Издание отмечало, что на следующей неделе игрок прилетит в Сан-Паулу для прохождения медицинского обследования перед переходом в бразильский клуб. Контракт 21-летнего футболиста с «Зенитом» рассчитан до 2027 года. Transfermarkt оценивает Алберто в 16 миллионов евро.

«Челси» ведет Неймара

По информации Daily Star, нападающий «ПСЖ» Неймар может перейти в «Челси». Руководство лондонского клуба видит в бразильце альтернативу Ромелу Лукаку, который вернулся в «Интер». До этого сообщалось, что французы готовы расстаться с игроком в летнее трансферное окно. Также за форвардом следят «Ювентус» и «Барселона». В прошедшем сезоне 30-летний футболист сыграл 22 матча, забил 13 голов и отдал шесть ассистов.

Неймар. Фото Reuters

Стал известна сумма трансфера Кассьерры в «Зенит»

Как сообщает журналист Пипе Сиерра, сумма перехода нападающего Матео Кассьерры в «Зенит» составит пять миллионов евро. Соглашение будет рассчитано на три года с возможностью продления еще на один. Transfermarkt оценивает колумбийца в 4,5 миллиона евро. В минувшем сезоне РПЛ 25-летний футболист принял участие в 22 матчах, забил 14 мячей и отдал четыре голевые передачи.

Жезус перейдет в «Арсенал» за 45 миллионов фунтов

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. «Арсенал» договорился о покупке нападающего «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса— стороны сошлись на сумме в 45 миллионов фунтов стерлингов. Сам игрок будет зарабатывать в новом клубе 200 тысяч фунтов в неделю. В прошлом сезоне футболист провел за «Ман Сити» 41 матч, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач. Transfermarkt оценивает Жезуса в 50 миллионов евро.