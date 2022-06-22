Шиманьски на чемоданах, Юри Алберто на паузе. Но ФИФА не разрушит наш футбол. Колонка Казакова

Авторская колонка известного тележурналиста, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о будущем легионеров топ-клубов РПЛ

«Динамо» установило цену за своего звездного игрока Себастьяна Шиманьски. Этим летом российский клуб ожидает заработать на футболисте сборной Польши минимум 12 миллионов евро, «Легия» получит 20 процентов от будущего трансфера", — такая новость появилась в варшавских СМИ во вторник.

И тут же другая, идущая вразрез по смысловому содержанию с первой: «ФИФА продлила правило освобождения игроков, имеющих контракты с российскими и украинскими клубами до конца следующего сезона, что позволит Шиманьски и Гжегожу Крыховяку покинуть РПЛ. Это необходимо сделать, чтобы продолжать выступления за национальную команду».

Одно не бьется с другим, но спишем это на неполную погруженность местных журналистов в тему. Важно одно — «Динамо» (как и другие представители нашей премьер-лиги) рассматривало возможность продать хавбека, на которого сложно было рассчитывать и за кого заплатили бы неплохую сумму. Теперь сделать это, по сути, невозможно, и вопрос компенсации от ФИФА остается невыясненным.

Или возможно?

Такой вариант остается, но только при одном условии. Игрок должен не кинуть работодателя, к которому испытывает уважение и благодарность. Тогда можно уйти после 30 июня. За компенсацию.

ФИФА. Фото Global Look Press

Но здесь сразу возникает вилка.

Шиманьски, например, говорят: если хочешь быть в сборной, уходи. Но при этом все, кто может взять тебя, твердят: зачем нам за тебя платить, покидай «Динамо» бесплатно. И при этом сулить перспективу или подписной бонус.

Сложный момент.

Но это поляки, представители государства, веками враждебно смотрящего в сторону России. Рыбус все-таки отдельная история: русская жена, дети от нее, семья живет в Москве и не планирует ее покидать. Крыховяк, как и Шиманьски, свое будущее с РФ не связывает. И уехать оба могут скоро. Или даже не прибыть в расположение своих клубов: в фотогалерее с недавнего медосмотра, выложенной на динамовских ресурсах, Шиманьски не замечен. Как и хорват Моро — и это тот же самый вопрос, что задавался весной и сразу после окончания предыдущего сезона.

Кто еще?

Можно повторить вслед за почетным президентом РФС Вячеславом Колосковым — все, кто хотел, уже покинули нашу страну. А можно посмотреть на ситуацию чуть иначе: кто из европейцев кроме сербов может отправиться в обратном направлении, в РПЛ?

Очевидно, что усилится крен в сторону Южной Америки, но даже это не дает клубам стопроцентной защищенности. Свежий пример — история с не вернувшимся пока в «Зенит» Юри Алберто. Когда стало очевидно, что чемпион целенаправленно ведет Кассьерру, первая мысль — зачем колумбийский форвард сине-бело-голубым в ситуации, когда заиграл Сергеев и адаптировался Алберто? А Кубок РПЛ, несмотря на конкретное предложение (призовые 2,5 миллиарда рублей чистыми под банковскую гарантию), пока стоит на паузе.

Может быть, «Зенит» хотел основательнее укрепиться в линии атаки, не только Бакаевым. Может быть, это желание не дать укрепиться конкуренту — все чаще слышно о расставании «Сочи» с некоторыми ведущими исполнителями, и Кассьерра как раз один из них. Может быть, это подстраховка по Алберто — здесь же реальный шанс для агентов сорвать куш второй раз.

Но именно бразильский нападающий стал главной, если не единственной, кадровой проблемой «Зенита». По крайней мере по ситуации на среду.

А что остальные?

ЦСКА сохранит всех, кто уже на сборе, за исключением Бруно Фукса, получившего в летнем отпуске очередную травму.

«Краснодар» не только вернул южноамериканцев, но и отказался продавать своих доморощенных звезд. «Динамо» приценивалось сразу к троим — Сперцяну, Черникову и Литвинову. Ответ по каждому одинаковый: не продается. Плюс к этому «быки» подписали Ахметова и, возможно, возьмут Агаларова — позиция центрфорварда после расставания с Ильиным вакантна. И все это после мартовских слухов о скорой если не кончине, то спортивной деградации клуба.

«Локомотив» оставит всех, кого хотел, и привез двух иностранных новичков — в атаку и оборону.

«Спартак» потерял Ларссона, но посмотрим, как Абаскаль и Каттани определят трансферные задачи. Пока как минимум прослеживается ставка на новичков из РПЛ — и если «Динамо» пока только выцеливает пополнение, красно-белые уже подписывают людей.

Джордан Ларссон. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Деньги есть. Курс евро для легионеров сказочный. Нет еврокубков, но в этом тоже есть определенный плюс — нет и разочарований.

Многие в начале весны считали, что наш футбол рухнет. Но пока ничего подобного не происходит. И появление Йокановича в «Динамо» и Абаскаля в «Спартаке» — сигнал другим иностранцам.

Прав был Колосков.

Полет нормальный. Заодно и на свою молодежь посмотрим.