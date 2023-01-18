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«Баринов всегда мечтал поиграть в Европе — он усилит «Бешикташ». Интервью Марко Николича

Артем Бухаев
Корреспондент
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Марко Николич и Дмитрий Баринов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Дмитрий Баринов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Марко Николич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«СЭ» поговорил с экс-тренером «Локомотива».

Уход Дмитрия Баринова из «Локомотива» может стать самым громким трансфером этой зимы. По данным «СЭ», переговоры о приобретении полузащитника ведет «Бешикташ», а в московском клубе уже нашли замену капитану — речь об Аиссе Лайдуни из «Ференцвароша», который тренирует Станислав Черчесов.

Специально для «СЭ» потенциальную сделку оценил Марко Николич, который работал с Бариновым в «Локомотиве» и до сих пор на связи с игроком.

 
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— «Локомотив» и «Бешикташ» ведут переговоры по возможному трансферу Дмитрия Баринова. Ваша реакция, если переход случится?

— Если Баринов уйдет в «Бешикташ», пожелаю ему удачи. Это один из моих любимых игроков, с которыми я работал в «Локомотиве». Дима — хороший парень и качественный футболист.

Дмитрий Баринов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Дмитрий Баринов.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Он усилит «Бешикташ»?

— Знаю, что у Баринова всегда была мечта поиграть в Европе. «Галатасарай», «Фенербахче», «Бешикташ» — это очень хорошие турецкие команды. Поэтому если предложение устраивает и Баринова, и «Локомотив», то, опять же, могу только пожелать Диме удачи. Уверен на сто процентов, что Баринов подходит большому клубу. И не сомневаюсь, что это будет качественное усиление. Для него это хороший новый вызов.

 
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— Вы с ним не обсуждали переход в «Бешикташ»?

— Нет. Мы общаемся, поздравляем друг друга с Новым годом и Рождеством, с днем рождения. Разговариваем о футболе, когда есть какая-то важная тема. Но о трансфере в «Бешикташ» не разговаривали. Уверен, Дима примет правильное решение.

— «Локомотив» идет 14-м — в шаге от прямого вылета из РПЛ. В такой ситуации точно стоит отпускать капитана?

— Многие говорят, что во второй половине сезона «Локомотив» будет бороться за выживание. Но я на сто процентов уверен, что клуб останется в премьер-лиге. В команде много качественных футболистов. У нее много болельщиков, богатые традиции. На мой взгляд, с Бариновым или без него вылет «Локомотива» просто невозможен.

Марко Николич. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Марко Николич.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— После ухода из «Локомотива» вы говорили, что хотели отдохнуть от работы. Не соскучились по футболу?

— У меня был отпуск только первые полгода, я действительно не хотел работать. После более 20 лет беспрерывной работы хотелось просто отдохнуть. У меня же всегда был клуб: на протяжении 6-7 лет я возглавлял команды в юношеском футболе, а потом еще 15 — в профессиональном. Все это время — без отпуска, без лета, без моря... Так что [после ухода из «Локо»] позволил себе отдохнуть. Но в конце лета, считаю, отпуск закончился.

— Есть ли у вас сейчас предложения от клубов?

— Предложения есть всегда. Включая очень выгодные по финансам. Но прежде чем принимать решение, необходимо все взвесить. Я внимательно слежу за тем, что происходит на рынке. Рано или поздно я приму решение. Очень важно сделать правильный выбор.

 
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
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 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
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