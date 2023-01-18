«Баринов всегда мечтал поиграть в Европе — он усилит «Бешикташ». Интервью Марко Николича

«СЭ» поговорил с экс-тренером «Локомотива».

Уход Дмитрия Баринова из «Локомотива» может стать самым громким трансфером этой зимы. По данным «СЭ», переговоры о приобретении полузащитника ведет «Бешикташ», а в московском клубе уже нашли замену капитану — речь об Аиссе Лайдуни из «Ференцвароша», который тренирует Станислав Черчесов.

Специально для «СЭ» потенциальную сделку оценил Марко Николич, который работал с Бариновым в «Локомотиве» и до сих пор на связи с игроком.

— «Локомотив» и «Бешикташ» ведут переговоры по возможному трансферу Дмитрия Баринова. Ваша реакция, если переход случится?

— Если Баринов уйдет в «Бешикташ», пожелаю ему удачи. Это один из моих любимых игроков, с которыми я работал в «Локомотиве». Дима — хороший парень и качественный футболист.

Дмитрий Баринов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Он усилит «Бешикташ»?

— Знаю, что у Баринова всегда была мечта поиграть в Европе. «Галатасарай», «Фенербахче», «Бешикташ» — это очень хорошие турецкие команды. Поэтому если предложение устраивает и Баринова, и «Локомотив», то, опять же, могу только пожелать Диме удачи. Уверен на сто процентов, что Баринов подходит большому клубу. И не сомневаюсь, что это будет качественное усиление. Для него это хороший новый вызов.

— Вы с ним не обсуждали переход в «Бешикташ»?

— Нет. Мы общаемся, поздравляем друг друга с Новым годом и Рождеством, с днем рождения. Разговариваем о футболе, когда есть какая-то важная тема. Но о трансфере в «Бешикташ» не разговаривали. Уверен, Дима примет правильное решение.

— «Локомотив» идет 14-м — в шаге от прямого вылета из РПЛ. В такой ситуации точно стоит отпускать капитана?

— Многие говорят, что во второй половине сезона «Локомотив» будет бороться за выживание. Но я на сто процентов уверен, что клуб останется в премьер-лиге. В команде много качественных футболистов. У нее много болельщиков, богатые традиции. На мой взгляд, с Бариновым или без него вылет «Локомотива» просто невозможен.

Марко Николич. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— После ухода из «Локомотива» вы говорили, что хотели отдохнуть от работы. Не соскучились по футболу?

— У меня был отпуск только первые полгода, я действительно не хотел работать. После более 20 лет беспрерывной работы хотелось просто отдохнуть. У меня же всегда был клуб: на протяжении 6-7 лет я возглавлял команды в юношеском футболе, а потом еще 15 — в профессиональном. Все это время — без отпуска, без лета, без моря... Так что [после ухода из «Локо»] позволил себе отдохнуть. Но в конце лета, считаю, отпуск закончился.

— Есть ли у вас сейчас предложения от клубов?

— Предложения есть всегда. Включая очень выгодные по финансам. Но прежде чем принимать решение, необходимо все взвесить. Я внимательно слежу за тем, что происходит на рынке. Рано или поздно я приму решение. Очень важно сделать правильный выбор.