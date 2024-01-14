Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Хендерсон бежит из Саудовской Аравии

По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, 33-летний полузащитник Джордан Хендерсон может перейти в «Ювентус». Англичанин летом присоединился к «Аль-Иттифаку» и стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории сборной Англии — его зарплату оценивают в 42 миллиона евро в год.

Однако теперь, как сообщает Daily Mail, Хендерсон недоволен новым местом работы — его не устраивает климат, посещаемость и жизнь в Саудовской Аравии, поэтому игрок хочет покинуть страну и вернуться в Европу даже на меньшие деньги. В Турине заинтересованы в футболисте и уже вступили в переговоры. Хендерсона устроит вариант с арендой на 1,5 года.

Севикян перейдет в «Ференцварош»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что 22-летний полузащитник Эдгар Севикян покинет клуб: «Он уедет в другой европейский чемпионат. Мы говорили и с российскими клубами, но игрок очень хочет играть в Европе. Тут все упирается в желание Эдгара и его семьи. Сейчас есть договоренность о его переходе, это клуб не из топ-5 лиг».

Позднее председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил, что речь идет о «Ференцвароше».

«Ференцварош» действительно сделал предложение «Пари НН» по трансферу Эдгара Севикяна. Но сделка еще не завершена", — добавил Кондратов.

Известно, что венгерский клуб выплатит отступные в размере 1,1 миллиона евро. Ранее была информация о том, что игроком интересуется «Краснодар».

Эдгар Севикян. Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Бразильский Месси» близок к Европе

По данным инсайдера Фабрицио Романо, сразу два европейских клуба проявляют интерес к «бразильскому Месси» — 16-летнему форварду «Палмейраса» Эстевану. Речь идет о «Челси» и «Барселоне».

По словам Романо, синие работают над трансфером уже несколько месяцев. Отступные футболиста составляют 60 миллионов евро — пока их никто не выплатил.

«Локомотиву» не продали Сиссе

Как сообщает «Чемпионат», «Локомотив» интересовался 27-летним сенегальским защитником Ибраимом Сиссе. Его трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 2 миллиона евро, и железнодорожники готовы были приобрести футболиста. Однако «Ференцварош», за который выступает Сиссе, отказался продать игрока — в клубе его считают ключевой фигурой.

Ибраим Сиссе. Фото Global Look Press

«Краснодар» может купить звезду «Крыльев»

По данным инсайдера Ивана Карпова, в «Краснодаре» может оказаться один из футболистов «Крыльев Советов». Так, сами «быки» проявляют интерес к 26-летнему полузащитнику Роману Ежову и планируют активировать опцию выкупа, она составляет примерно 120 миллионов рублей.

Самарцы, в свою очередь, предлагают «Краснодару» более дорогого футболиста — 23-летнего полузащитника Бенхамина Гарре. Его трансферная стоимость оценивается приблизительно в 8 миллионов евро.

Круговой уйдет из «Зенита»?

Защитник «Зенита» Данил Круговой может продолжить карьеру в ЦСКА, «Динамо» и «Гавре», сообщает Иван Карпов. Действующее соглашение футболиста с сине-бело-голубыми истекает в июне 2024 года, и питерцы предлагают 25-летнему россиянину контракт на пять лет. Сам игрок, по данным инсайдера, пока не дал ответ клубу.

Также сообщалось, что ближе всех к потенциальному трансферу продвинулся ЦСКА, однако председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» не подтвердил информацию о том, что Круговой переходит к армейцам.

В то же время конкуренцию ЦСКА, по данным Metaratings, готов составить «Краснодар», который также претендует на защитника.