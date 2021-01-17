«Спартак» подписал Хендрикса. Гайч перейдет в «Дженоа»?

Последние трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

«Спартак» подписал Хендрикса

Красно-белые на своем официальном сайте сообщили о трансфере хавбека ПСВ Йоррита Хендрикса. С 25-летним голландцем подписан контракт на 3,5 года.

Трансфер обсуждался и с главным тренером, и с владельцем. Все признали, что у нас такого игрока нет, именно такого чистого опорника. Но опять же все будет зависеть от выбранной схемы на конкретный матч, ? сказал в интервью «СЭ» директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

Контракт Хендрикса с ПСВ истекал 30 июня 2021 года. Всего в составе этого клуба он провел 239 матчей, трижды стал чемпионом Голландии и дважды ? обладателем Суперкубка страны.

В текущем сезоне Хендрикс сыграл за ПСВ в 15 встречах и не отметился результативными действиями.

Официально: Йоррит Хендрикс — игрок «Спартака» ???



Голландский полузащитник успешно прошёл медосмотр и подписал с нашим клубом долгосрочный контракт ?#ДавайГромче ? — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 16, 2021

Гайча отдадут в аренду?

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч согласился на переход в «Дженоа», информирует журналист Альфредо Педула в своем Twitter. Итальянский клуб готов арендовать 21-летнего аргентинца на полгода.

Контракт Гайча с ЦСКА действует до 30 июня 2025 года. Форвард присоединился к армейцам минувшим летом.

В текущем сезоне Гайч провел за красно-синих 18 матчей, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

ЦСКА подпишет Данило?

Полузащитник «Ниццы» Данило не будет заявлен на ближайший матч чемпионата Франции против «Бордо». Как сообщает RMC, официальная причина ? восстановление 24-летнего бразильца после мышечной травмы.

Однако ранее один из представителей игрока Матеус Магальяйнс в интервью «СЭ» заявил, что ЦСКА ведет переговоры о трансфере Данило.

Контракт бразильского опорника с «Ниццей» действует до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 6,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Данило провел за «Ниццу» пять матчей и не отметился результативными действиями.

«Локомотив» подписал Пабло

Красно-зеленые на своем официальном сайте сообщили о подписании контракта с защитником «Бордо» Пабло. 29-летний бразилец будет выступать за железнодорожников под третьим номером.

Ранее RMC Sport сообщил, что «Локо» заплатит за Пабло 2,5 миллиона евро.

— Я рад присоединиться к «Локомотиву», — сказал бразилец в интервью клубной пресс-службе. — Для меня это новый вызов в карьере. Я буду отдавать всего себя, чтобы клуб выполнил свои задачи и вернулся на те места, которых заслуживает. Болельщики могут быть уверены в этом. Хочу как можно скорее познакомиться с командой и начать тренировки. Впереди много работы!

В текущем сезоне Пабло провел 13 матчей за «Бордо» и забил один гол.

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Бразильский защитник Пабло успешно прошел медобследование и только что подписал контракт с «Локомотивом»!



Подробности ?? https://t.co/Z2LdXTc3K6 pic.twitter.com/7Eodp8me1D — «Локомотив» (@fclokomotiv) January 16, 2021

Черышев останется в «Валенсии»?

Хинес Карвахаль, агент российского полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, в интервью «СЭ» прокомментировал слухи вокруг будущего своего клиента.

— Денису нравится в «Валенсии». Тренер ему доверяет, поэтому он не собирается никуда уходить. Это просто слухи, которые всегда появляются, когда игрок хорошо показывает себя на поле.

Контракт 30-летнего игрока с «летучими мышами» действует до 30 июня 2022 года. В этом сезоне Черышев провел за «Валенсию» 12 матчей и сделал две голевые передачи.