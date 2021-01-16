Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов в интервью «СЭ» рассказал о деталях перехода полузащитника Йоррита «Хендрикса» из ПСВ.

— Трансфер критиковали СМИ и болельщики: ненужный ПСВ игрок займет легионерскую квоту.

— Трансфер не все критиковали. Узнав стоимость трансфера — 500 тысяч евро — критиковать перестали. Относительно того, что он займет легионерскую квоту. Да, займет, но тренер там определит ему место, если Хендрикс будет готов играть с первых минут.

— Зачем Хендрикс Спартаку?

— Он очень быстро доставляет мяч в линию нападения, не передерживая, а часто в одно касания. Более того, у него голова все время поднята, все время смотрит на партнеров. Он тактически оснащен. Самое важное — он делает хорошие кроссы на 40-45 метров по воздуху. Это очень важно.

— Кого Хендрикс должен посадить на лавку: Бакаева, Крала или Зобнина?

— Хендрикс вряд ли кого-то будет сажать на лавку. Это нормальная конкуренция за позицию. Многое будет зависеть, как будет играть с одним опорником, кто поднимется выше. Многое будет зависеть от схемы, которую выберет главный тренер в дополнение к той, что уже есть.

— Этот трансфер Дмитрий Попов согласовывал с Тедеско, или же клуб уже смотрит в будущий сезон?

— Трансфер обсуждался и с главным тренером, и с владельцем. Все признали, что у нас такого игрока нет, именно такого чистого опорника. Но опять же все будет зависеть от выбранной схемы на конкретный матч.

— Разрыв контракта с Баду и ожидаемый — с Романьоли показали, что с привозом иностранцев нужно быть осторожнее. Клуб как-то подстраховался на случай, если у Хендрикса не пойдет?

— С Романьоли пока никто не расторгает контракт. Да, с Баду расторгли. Хендрикс — игрок принципиально другого уровня.

И еще очень важный момент. Сейчас игрок стоит 500 тысяч евро, ему 26. Контакт на 3,5 года. Его теоретически уже через два года можно будет продать дороже, если все пойдет хорошо. Предпосылки к этому есть. По сути он стоит дороже. В 2020 году за ПСВ он провел 16 матчей в разных турнирах.

В текущем сезоне 25-летний Хендрикс провел 16 матчей за ПСВ и не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt.de оценивает опорника в 4 миллиона евро.

(Артем Калинин)

«Спартак» объявил о переходе Хендрикса