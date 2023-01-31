Зиеш согласился на переход в «ПСЖ»

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш может продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, клубы еще обсуждают возможный переход 29-летнего марокканца. Сам игрок согласен на трансфер в парижский клуб. Сегодня пройдут дополнительные переговоры.

В текущем сезоне Зиеш провел 15 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Его контракт с «Челси» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 млн евро.