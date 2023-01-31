Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 03:23

Зиеш согласился на переход в «ПСЖ»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш может продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, клубы еще обсуждают возможный переход 29-летнего марокканца. Сам игрок согласен на трансфер в парижский клуб. Сегодня пройдут дополнительные переговоры.

В текущем сезоне Зиеш провел 15 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Его контракт с «Челси» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 млн евро.

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Челси
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
МОК похвалил теннисные власти за нейтральный статус россиян. Это смотрится комично
Чемпион Германии Старостин рассказал о смене спортивного гражданства и связях с Россией
Кириллов сообщил об экспериментах США с ВИЧ-инфекцией на Украине
Президент Хорватии назвал невозможным возвращение Крыма Украине
Россиян ждут длинные выходные в феврале 2023 года
Путин продлил срок госслужбы Сергею Иванову
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Борнмут» арендовал Винью у «Ромы»

«Сассуоло» может арендовать Зортеа из «Аталанты»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости