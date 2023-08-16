Зиеш близок к переходу из «Челси» в «Галатасарай»

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш может продолжить карьеру в Турции, сообщает журналист Якоб Штайнберг.

По информации источника, 30-летний марокканец уже отправился в Турцию на прохождение медосмотра. В конце июня из-за провала на медицинском обследовании сорвался трансфер Зиеша в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

В сезоне-2022/23 Зиеш сыграл в 24 матчах и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.