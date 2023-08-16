«Рома» арендовала Ренату Саншеша у «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Ренату Саншеш проведет сезон-2023/24 на правах аренды в «Роме».

Римляне объявили о переходе на официальном сайте клуба. В соглашении прописана обязательная опция выкупа, которая активируется при достижении определенных спортивных показателей. 25-летний португалец будет выступать за «Рому» под 20-м номером.

Саншеш перешел в «ПСЖ» летом 2022 года. Он провел за команду 27 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.