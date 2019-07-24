Зидан заявил, что трансфер Себальоса произойдет в ближайшие дни

Главный "Реала" Зинедин Зидан подтвердил информацию о переговорах клуба с "Арсеналом" о переходе полузащитника Даниеля Себальоса.

- Перейдет ли Себальос в "Арсенал" ? Официально трансфер пока не состоялся, но клуб работает над ним. Посмотрим, что произойдёт в следующие несколько дней, - цитирует официальный сайт "Реала" Зидана.

Ранее сообщалось, что Себальос будет выступать за "Арсенал" на правах аренды. В прошлом сезоне 22-летний испанец провел 34 матча за "Реал" и забил три мяча при двух голевых передачах. Ранее он также выступал за "Бетис". Его контракт с "Реалом" будет действовать до 30 июня 2023 года, а трансферная стоимость футболиста, по данным transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.

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