Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан дал понять, что его утомили разговоры о возможном трансфере форварда «ПСЖ» Неймара. В СМИ регулярно появляется информация, что самый дорогой футболист мира может перейти в «Реал» или вернуться в «Барселону».

— Хочу, чтобы как можно скорее наступило 2 сентября. И тогда эти вопросы прекратятся, — цитирует Зидана журналист Дермот Корриган в Twitter.

2 сентября в Испании закрывается трансферное окно.