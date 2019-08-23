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Зидан — на вопрос о Неймаре: «Скорее бы наступило 2 сентября»

14:27

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан дал понять, что его утомили разговоры о возможном трансфере форварда «ПСЖ» Неймара. В СМИ регулярно появляется информация, что самый дорогой футболист мира может перейти в «Реал» или вернуться в «Барселону».

— Хочу, чтобы как можно скорее наступило 2 сентября. И тогда эти вопросы прекратятся, — цитирует Зидана журналист Дермот Корриган в Twitter.

2 сентября в Испании закрывается трансферное окно.

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