Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри определился с приоритетными трансферами на лето, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, главными целями туринцев являются игроки «Челси» Эмерсон и Жоржинью, а также форвард «Наполи» Аркадиуш Милик. На футболистов лондонского клуба также претендует «Интер».

В текущем сезоне 25-летний Эмерсон провел 20 матчей во всех турнирах, в которых сделал голевую передачу и заработал три желтые карточки. На счету 28-летнего Жоржинью 42 встречи, в которых забил 7 голов и сделал два ассиста.

26-летний Милик в 32 матчах отметился 14 голами.