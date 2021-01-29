«Зенит» может выкупить Мусаева у «Рубина» в ближайшие два трансферных окна

По информации «СЭ», право обратного выкупа в трансферном соглашении между «Рубином» и «Зенитом» по хавбеку Леону Мусаеву действует в течение двух ближайших трансферных окон.

«Зенит» сможет выкупить игрока за 1,5 млн евро, если достигнет договоренности о возвращении с самим Мусаевым.

Сегодня Мусаев официально стал игроком «Рубина», с которым подписал контракт на 5 лет. Казанцы заплатят за 22-летнего футболиста 500 тысяч евро несколькими траншами.

Вечером футболист прилетел на зимний сбор «Рубина» в турецкий Белек и провел первую тренировку в составе новой команды.

Мусаев является воспитанником «Зенита». На его счету 21 матч в составе основной команды без результативных действий.

(Владислав Зимагулов)