Воспитанник «Локомотива» Мухин стал игроком «Ростова»
16:39
Воспитанник академии «Локомотива» Александр Мухин стал игроком «Ростова».
«Приветствуем Александра Мухина в «Ростове» и желаем ему надежной игры!» — говорится на официальном сайте команды.
До перехода в ростовский клуб 18-летний защитник выступал в составе молодежной команды «Локомотива». В нынешнем сезоне он играл за «Казанку» в ПФЛ, где в 9 матчах забил 1 гол.
Кроме того, Мухин выступал за сборную России U-17, принимал участие в матчах финального и элитного раунда Чемпионата Европы 2019.
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