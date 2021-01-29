Воспитанник «Локомотива» Мухин стал игроком «Ростова»

Воспитанник академии «Локомотива» Александр Мухин стал игроком «Ростова».

«Приветствуем Александра Мухина в «Ростове» и желаем ему надежной игры!» — говорится на официальном сайте команды.

До перехода в ростовский клуб 18-летний защитник выступал в составе молодежной команды «Локомотива». В нынешнем сезоне он играл за «Казанку» в ПФЛ, где в 9 матчах забил 1 гол.

Кроме того, Мухин выступал за сборную России U-17, принимал участие в матчах финального и элитного раунда Чемпионата Европы 2019.