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«Зенит» интересуется форвардом «Фиорентины» Куаме, за которым следит «Локомотив»

17:38
Кристиан Куаме. Фото Instagram
Кристиан Куаме. Фото Instagram
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«Зенит» проявляет интерес к нападающему «Фиорентины» Кристиану Куаме, информирует обозреватель firenzeviola.it Марио Тенерани. Ранее сообщалось, что в игроке также заинтересован московский «Локомотив».

По данным источника, именно из-за активности петербургского клуба в отношении форварда «фиалки» заинтересовались игроком «Зенита» Сердаром Азмуном.

В текущем розыгрыше 23-летний ивуариец участвовал в 17 матчах серии A, отметившись 1 голом. Его контракт с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 14 млн евро.

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