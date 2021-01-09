«Зенит» интересуется форвардом «Фиорентины» Куаме, за которым следит «Локомотив»

«Зенит» проявляет интерес к нападающему «Фиорентины» Кристиану Куаме, информирует обозреватель firenzeviola.it Марио Тенерани. Ранее сообщалось, что в игроке также заинтересован московский «Локомотив».

По данным источника, именно из-за активности петербургского клуба в отношении форварда «фиалки» заинтересовались игроком «Зенита» Сердаром Азмуном.

В текущем розыгрыше 23-летний ивуариец участвовал в 17 матчах серии A, отметившись 1 голом. Его контракт с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 14 млн евро.