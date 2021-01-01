Защитник «Селтика» может вернуться в Израиль
10:40
Защитник «Селтика» Хатем Абд Эльхамед может продолжить карьеру в Израиле, сообщает Sky Sports News.
По сведениям источника, 29-летний израильтянин интересен ряду клубов чемпионата Израиля. Игрок рассмотрит варианты в конце января, хотя сам футболист хочет остаться в шотландском клубе.
Абд Эльхамед выбыл в октябре после положительного результата теста на коронавирус. Всего на его счету семь матчей и два езультативных паса.
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