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Защитник «Сассуоло» Марлон прилетел в Киев для подписания контракта с «Шахтером»

19:37
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В Киев прибыл защитник «Сассуоло» Марлон, сообщает Meta-ratings.com.ua. В ближайшее время он должен подписать контракт с «Шахтером».

По последней информации, сумма трансфера составит 12 миллионов евро плюс бонусы. Контракт бразильца с итальянским клубом истекает летом 2023 года. Ранее Марлон также выступал за «Флуминенсе», «Барселону» (три матча за первую команду) и «Ниццу».

В прошлом сезоне 25-летний бразилец в составе итальянской команды провел 25 матчей во всех турнирах. «Шахтер» тренирует Роберто Де Дзерби, ранее работавший с «Сассуоло».

Дополнительная информация:

https://meta-ratings.com.ua/news/zashchitnik-sassuolo-priletel-v-kiev-dlya-podpisaniya-kontrakta-s-shakhterom/

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