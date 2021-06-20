Защитник «Сассуоло» Марлон прилетел в Киев для подписания контракта с «Шахтером»
19:37
В Киев прибыл защитник «Сассуоло» Марлон, сообщает Meta-ratings.com.ua. В ближайшее время он должен подписать контракт с «Шахтером».
По последней информации, сумма трансфера составит 12 миллионов евро плюс бонусы. Контракт бразильца с итальянским клубом истекает летом 2023 года. Ранее Марлон также выступал за «Флуминенсе», «Барселону» (три матча за первую команду) и «Ниццу».
В прошлом сезоне 25-летний бразилец в составе итальянской команды провел 25 матчей во всех турнирах. «Шахтер» тренирует Роберто Де Дзерби, ранее работавший с «Сассуоло».
Дополнительная информация:
https://meta-ratings.com.ua/news/zashchitnik-sassuolo-priletel-v-kiev-dlya-podpisaniya-kontrakta-s-shakhterom/
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю