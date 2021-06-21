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Доннарумма прошел медосмотр для «ПСЖ»

13:56
Доннарумма прошел медосмотр для «ПСЖ». Фото Сайт Фабрицио Романо.
Доннарумма прошел медосмотр для «ПСЖ». Фото Сайт Фабрицио Романо.
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Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма прошел медицинский осмотр перед переходом в «ПСЖ», сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Обследование прошло в Риме при участии сотрудников «ПСЖ». Стороны договорились о контракте до 2026 года. Соглашение вратаря с «Миланом» закончится 30 июня, после чего он станет свободным агентом.

22-летний Доннарумма провел 48 матчей за «Милан» в сезоне-2020/21, из них 15 — на ноль.

Дополнительная информация:

https://gianlucadimarzio.com/en/donnarumma-takes-medical-with-psg-in-rome-the-picture

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Виктория Кравченко все материалы автора
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