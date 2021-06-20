Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Форвард сборной Украины Яремчук может перейти в «Милан»

17:01
Роман Яремчук. Фото Twitter
Роман Яремчук. Фото Twitter
Теги:

«Милан» проявляет интерес к форварду сборной Украины Роману Яремчуку, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Алессандро Якобоне.

По данным источника, директор «Милана» Паоло Мальдини начал переговоры с «Гентом» — нынешним клубом украинца. Стороны обсуждают аренду игрока с последующим выкупом контракта за 15-16 миллионов евро.

25-летний футболист в прошедшем сезоне провел 43 матча за «Гент» во всех турнирах и забил 23 мяча при восьми голевых передачах.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

Германия показала, как нужно вскрывать плотную защиту. А Португалии мешает эгоизм Роналду
Украина и Австрия распишут скандальную ничью и лишат Россию плей-офф? Странные котировки букмекеров
Страшно непонятная сетка плей-офф чемпионата Европы: как в ней разобраться? Показываем на примерах
Россия — Дания: когда матч, дата и время начала игры Евро

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
vs
1
Офсайд