Форвард сборной Украины Яремчук может перейти в «Милан»
17:01
«Милан» проявляет интерес к форварду сборной Украины Роману Яремчуку, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Алессандро Якобоне.
По данным источника, директор «Милана» Паоло Мальдини начал переговоры с «Гентом» — нынешним клубом украинца. Стороны обсуждают аренду игрока с последующим выкупом контракта за 15-16 миллионов евро.
25-летний футболист в прошедшем сезоне провел 43 матча за «Гент» во всех турнирах и забил 23 мяча при восьми голевых передачах.
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