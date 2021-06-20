Форвард сборной Украины Яремчук может перейти в «Милан»

«Милан» проявляет интерес к форварду сборной Украины Роману Яремчуку, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Алессандро Якобоне.

По данным источника, директор «Милана» Паоло Мальдини начал переговоры с «Гентом» — нынешним клубом украинца. Стороны обсуждают аренду игрока с последующим выкупом контракта за 15-16 миллионов евро.

25-летний футболист в прошедшем сезоне провел 43 матча за «Гент» во всех турнирах и забил 23 мяча при восьми голевых передачах.