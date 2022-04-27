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Сегодня, 20:04

Агент Баштуша: «Аренда в «Ростов» закончена. Он вернется в «Аль-Айн»

Агент Баштуша высказался о будущем защитника
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Агент защитника «Ростова» Баштуша Федерико Пасторелло прокомментировал будущее ангольского футболиста.

«Аренда в «Ростов» закончена. Так что Баштуш вернется в «Аль-Айн», — цитирует агента «РБ Спорт».

Сообщается, что 31-летний защитник вернется в эмиратский клуб, несмотря на соглашение по аренде с ростовским клубом, которое должно было закончиться в июне 2022 года.

В текущем сезоне Тинькофф РПЛ Баштуш провел за «Ростов» 14 матчей и забил один гол.

В составе клуба он выступал с 2013 по 2016 год и становился обладателем БЕТСИТИ Кубка России в сезоне-2013/14 и серебряным призером РПЛ в сезоне-2015/16.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-bashtusha-arenda-v-rostov-okonchena-igrok-vernetsya-v-al-ajn/
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