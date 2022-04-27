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Сегодня, 11:23

«Рюдигер? Кто это?». Анчелотти пошутил о возможном трансфере защитника «Челси»

Анчелотти в шутливой форме прокомментировал потенциальный трансфер Рюдигера
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о потенциальном трансфере защитника «Челси» Антонио Рюдигера.

«Рюдигер? Кто это? (улыбаясь). Он все еще игрок «Челси». Я не могу ничего сказать об этом», — сказал Анчелотти beIN SPORTS.

Ранее главный тренер «Челси» Томас Тухель подтвердил, что Рюдигер летом покинет лондонский клуб.

Сообщается, что защитник согласовал с «Реалом» контракт на 4 года.

В нынешнем сезоне 29-летний Рюдигер забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи в 47 матчах за «Челси».

Антонио Рюдигер
Карло Анчелотти
ФК Реал
ФК Челси
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