«Ньюкасл» предлагает 30 миллионов евро за Хейберга
«Ньюкасл» намерен подписать полузащитника «Тоттенхэма» Пьера-Эмиля Хейберга, сообщает The Mirror.
По информации источника, для руководства «сорок» 26-летний датчанин является главной трансферной целью летом. Клуб может предложить «шпорам» 30 миллионов евро.
Контракт полузащитника с «Тоттенхэмом» истекает в июне 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает Хейберга в 40 миллионов евро.
В текущем сезоне хавбек провел за клуб 43 матча, забил три гола и отдал четыре результативных передачи.
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