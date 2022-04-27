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Сегодня, 21:28

«Ньюкасл» предлагает 30 миллионов евро за Хейберга

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«Ньюкасл» намерен подписать полузащитника «Тоттенхэма» Пьера-Эмиля Хейберга, сообщает The Mirror.

По информации источника, для руководства «сорок» 26-летний датчанин является главной трансферной целью летом. Клуб может предложить «шпорам» 30 миллионов евро.

Контракт полузащитника с «Тоттенхэмом» истекает в июне 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает Хейберга в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне хавбек провел за клуб 43 матча, забил три гола и отдал четыре результативных передачи.

ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
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