«Ньюкасл» предлагает 30 миллионов евро за Хейберга

«Ньюкасл» намерен подписать полузащитника «Тоттенхэма» Пьера-Эмиля Хейберга, сообщает The Mirror.

По информации источника, для руководства «сорок» 26-летний датчанин является главной трансферной целью летом. Клуб может предложить «шпорам» 30 миллионов евро.

Контракт полузащитника с «Тоттенхэмом» истекает в июне 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает Хейберга в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне хавбек провел за клуб 43 матча, забил три гола и отдал четыре результативных передачи.