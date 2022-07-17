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Сегодня, 17:20

Агент Слуцкого займется поиском клуба для Артема Дзюбы

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото Джалиль Губайдуллин, ФК «Рубин»

По информации «СЭ», агент главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого займется поиском нового клуба для форварда Артема Дзюбы.

Речь идет о Кристиане Эмиле, который представляет лондонское агентство CAA Base и является агентом форварда ЦСКА Федора Чалова.

По этой причине Дзюба и приехал в Казань для тренировок с «Рубином»: чтобы поддерживать форму под руководством Слуцкого и физически быть готовым к трансферу.

Из последних сделок с участием Эмиле: трансфер Хассана Трезеге из «Астон Виллы» в турецкий «Трабзонспор», переход на правах аренды Чалова в «Базель».

Самый статусный клиент Эмиле — хавбек «Арсенала» Мохамед Эль-Ненни, недавно продливший контракт с лондонцами.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив 0
Нижний Новгород 0
Перерыв

П1

26%

1.72

Обе забьют - да

12%

2.00

ИТБ1 (1.5)

6%

1.87
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Ростов

Обе забьют - да

21%

1.88

П1

17%

1.82

ТБ 2.5

11%

1.96
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат 1
Спартак 1
Матч завершен

Х2

28%

1.52

ТБ 2.5

25%

1.92

П2

18%

2.75
Артем Дзюба
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
14
22
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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