Агент Слуцкого займется поиском клуба для Артема Дзюбы

По информации «СЭ», агент главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого займется поиском нового клуба для форварда Артема Дзюбы.

Речь идет о Кристиане Эмиле, который представляет лондонское агентство CAA Base и является агентом форварда ЦСКА Федора Чалова.

По этой причине Дзюба и приехал в Казань для тренировок с «Рубином»: чтобы поддерживать форму под руководством Слуцкого и физически быть готовым к трансферу.

Из последних сделок с участием Эмиле: трансфер Хассана Трезеге из «Астон Виллы» в турецкий «Трабзонспор», переход на правах аренды Чалова в «Базель».

Самый статусный клиент Эмиле — хавбек «Арсенала» Мохамед Эль-Ненни, недавно продливший контракт с лондонцами.