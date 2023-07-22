Уокер может обойтись «Баварии» в 15 миллионов евро

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер может обойтись «Баварии» в 15 миллионов евро, сообщает Sky Sports.

Переговоры между клубами должны состояться в Японии в ближайшие несколько дней. Мюнхенцы предложат 33-летнему англичанину двухлетний контракт с возможностью продления еще на один год.

Ранее сообщалось, что Уокер уже сообщил главному тренеру Хосепу Гвардиоле о своем решении покинуть клуб.

Защитник играет в «Сити» с 2017 года. С командой он 5 раз выиграл чемпионат Англии, 2 раза — Кубок и Суперкубок страны, 4 раза — Кубок лиги и один раз Лигу чемпионов.

В прошедшем сезоне Уокер провел 39 матчей за «Сити» во всех турнирах, отличившись 1 голевой передачей. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

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