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Сегодня, 09:45

Уокер сообщил Гвардиоле о своем решении перейти в «Баварию»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер летом удйет из клуба.

Как сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг, 33-летний игрок оповестил главного тренера команды Хосепа Гвардиолу о своем решении перейти в «Баварию». Пока никаких договоренностей между клубами нет. Первое предложение «Баварии» последует в ближайшее время.

По данным источника, личные условия контракта уже согласованы. Уокер подпишет соглашение с немецким клубом до лета 2025 года с возможностью продления еще на один год.

Защитник играет в «Сити» с 2017 года. С командой он 5 раз выиграл чемпионат Англии, 2 раза — Кубок и Суперкубок страны, 4 раза — Кубок лиги и один раз Лигу чемпионов.

В прошедшем сезоне Уокер провел 39 матчей за «Сити» во всех турнирах, отличившись 1 голевой передачей. Его контракт рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 13 миллионов евро.

Йошко Гвардиол и&nbsp;Мейсон Маунт. АПЛ, таблица трансферов: Гвардиол едет к Гвардиоле, «Спартак» ведет переговоры со «шпорами»
Источник: Флориан Плеттенберг
Кайл Уокер
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
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