«ПСЖ» предложил 12 миллионов евро за Буну — «Севилья» требует 15 миллионов

«ПСЖ» собирается подписать вратаря «Севильи» Яссина Буну, сообщает Foot Mercato.

По данным источника, парижане предложили за 32-летнего марокканца 12 миллионов евро. «Севилья» требует 15 миллионов плюс 3 — в качестве бонусов.

Ранее сообщалось об интересе к вратарю со стороны «Аль-Насра» и «Баварии».

Буну выступает за испанский клуб с сентября 2020 года. Его действующий контракт рассчитан до июня 2025 года. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 12 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Буну сыграл в 36 матчах во всех турнирах и пропустил 60 голов. На его счету 7 встреч без пропущенных мячей.