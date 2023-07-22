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Сегодня, 14:21

«ПСЖ» предложил 12 миллионов евро за Буну — «Севилья» требует 15 миллионов

Руслан Минаев
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«ПСЖ» собирается подписать вратаря «Севильи» Яссина Буну, сообщает Foot Mercato.

По данным источника, парижане предложили за 32-летнего марокканца 12 миллионов евро. «Севилья» требует 15 миллионов плюс 3 — в качестве бонусов.

Ранее сообщалось об интересе к вратарю со стороны «Аль-Насра» и «Баварии».

Буну выступает за испанский клуб с сентября 2020 года. Его действующий контракт рассчитан до июня 2025 года. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 12 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Буну сыграл в 36 матчах во всех турнирах и пропустил 60 голов. На его счету 7 встреч без пропущенных мячей.

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Севилья
Яссин Буну
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