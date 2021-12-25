«Ювентус» вряд ли будет продлевать аренду Мораты
Форвард «Ювентуса» Альваро Мората, скорее всего, покинет команду по окончании срока аренды, сообщает Calciomercato.com.
Срок его двухгодичной аренды из «Атлетико» истекает в конце сезона. По данным источника, «Юве», скорее всего, не будет выкупать контракт за 35 миллионов евро, которые требует испанский клуб.
29-летний испанский форвард в текущем сезоне провел 23 матча за «Юве» во всех турнирах и забил семь мячей при трех голевых передачах.
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