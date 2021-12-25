«Ньюкасл» рассматривает возможность подписания Игало
Нигерийский форвард Одион Игало может стать игроком «Ньюкасла», сообщает Sky Sports. Сейчас он выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Шабаб».
Источник указывает, что сам игрок готов согласиться на такой вариант. Его нынешний клуб уже провел консультации с ним по этому поводу.
32-летний футболист в текущем сезоне провел 13 матчей в чемпионате Саудовской Аравии и забил девять мячей. На данный момент он является лучшим бомбардиром турнира. Игрок имеет опыт выступлений в английской премьер-лиге — он играл за «Уотфорд» и «Манчестер Юнайтед».
Контракт игрока истекает 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 3,5 миллиона евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю