В «ПСЖ» готовы отпустить Икарди в «Ювентус», но не рассматривают обмен игроками
Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди может вернуться в чемпионат Италии, сообщает Fichajes.
По сведениям источника, на 28-летнего аргентинца претендует «Ювентус». Парижане готовы расстаться с футболистом, которого не рассматривают в качестве игрока стартового состава. При этом французский клуб намерен продать Икарди и не рассматривает возможность включить в сделку игрока «Ювентуса».
В текущем сезоне Икарди провел 20 матчей, в которых забил 5 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 млн евро.
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