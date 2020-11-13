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«Ювентус», «ПСЖ», «МЮ» или «Ман Сити» интересуются Рамосом

15:33
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Защитник «Реала» Серхио Рамос может покинуть клуб в качестве свободного агента, сообщает El Chiringuito.

По сведениям источника, 34-летний испанец может продолжить карьеру в «Ювентусе», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» или «Манчестер Сити». Контракт игрока истекает в конце сезона, в ближайшие дни он будет вести переговоры с президентом клуба Флорентино Пересом.

В текущем сезоне Рамос провел 10 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал результативную передачу.

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