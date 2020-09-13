«Ювентус» обсуждает с «Баварией» обмен Дугласа Косты на Тиагу Алькантару

«Ювентус» и «Бавария» обсуждают возможный обмен игроками, сообщают итальянские СМИ.

По данным Sportmediaset, нападающий Дуглас Коста может отправиться в «Баварию», а полузащитник Тиагу Алькантара — в «Ювентус». Вероятно, обмен будет произведен без доплат, так как обоих игроков стороны оценивают в 30 миллионов евро.

29-летний Алькантара в прошлом сезоне провел 40 матчей за «Баварию» и забил три мяча при двух голевых передачах. 29-летний Коста в 29 матчах забил трижды при семи ассистах.