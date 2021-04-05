«Ювентус» не будет продлевать аренду Мораты
03:26
Форвард «Атлетико» Альваро Мората, арендованный «Ювентусом», вернется в испанский клуб, сообщает As.
По сведениям источника, туринский клуб не готов заплатить 10 миллионов евро за продление аренды 28-летнего испанца из-за финансовых трудностей.
В текущем сезоне Мората провел 40 матчей за «Ювентус», в которых забил 16 голов и сделал 12 результативных передач.
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