«Ювентус» не будет продлевать аренду Мораты

Форвард «Атлетико» Альваро Мората, арендованный «Ювентусом», вернется в испанский клуб, сообщает As.

По сведениям источника, туринский клуб не готов заплатить 10 миллионов евро за продление аренды 28-летнего испанца из-за финансовых трудностей.

В текущем сезоне Мората провел 40 матчей за «Ювентус», в которых забил 16 голов и сделал 12 результативных передач.