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«Лестер» интересуется Макгрегором из «Селтика»

03:17
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Полузащитник «Селтика» Каллум Макгрегор может продолжить карьеру в Англии, сообщает Sun.

По сведениям источника, на 27-летнего шотландца претендует «Лестер». Главный тренер «лис» Брендон Роджерс знаком с игроком по работе в «Селтике».

Макгрегор является воспитанником «Селтика». В текущем сезоне хавбек провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал 7 результативных передач.

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