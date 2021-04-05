«Лестер» интересуется Макгрегором из «Селтика»

Полузащитник «Селтика» Каллум Макгрегор может продолжить карьеру в Англии, сообщает Sun.

По сведениям источника, на 27-летнего шотландца претендует «Лестер». Главный тренер «лис» Брендон Роджерс знаком с игроком по работе в «Селтике».

Макгрегор является воспитанником «Селтика». В текущем сезоне хавбек провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал 7 результативных передач.