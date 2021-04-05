Гендиректор «Боруссии» Ватцке хочет, чтобы Холанн остался в клубе
Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке поделился мнением о будущем нападающего Эрлина Холанна.
«Мы обсудим все с Эрлином, его отцом и агентом Мино Райолой. Мы хотим, чтобы Холанн с радостью остался у нас и продолжил забивать за «Боруссию» в следующем сезоне. Альтернативного плана нет.
Трансферное окно этим летом будет работать в очень ограниченном формате. Можно видеть, как коронавирус навредил топ-клубам. Это не маленькие раны, которые затягиваются за пару недель», – цитирует Ватцке Goal.com.
Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что «Боруссия» не хочет отпускать Холанна в летнее трансферное окно и собирается оставить его еще на один сезон в клубе.
В этом сезоне бундеслиги 20-летний норвежец провел 22 матча, забил 21 гол и сделал 4 результативные передачи.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/dortmund-plan-keep-haaland-listen-to-exceptional-offers-for/1xbrnmi6up7ri1h4sa75bhwmj0
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