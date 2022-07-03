«Ювентус» на следующей неделе объявит о переходах Погба и Ди Марии

Полузащитник Поль Погба и форвард Анхель Ди Мария в ближайшее время перейдут в «Ювентус», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, туринский клуб объявит о трансферах 29-летнего француза и 34-летнего аргентинца на следующей неделе. Оба игрока присоединятся к команде в качестве свободных агентов.

В прошедшем сезоне Ди Мария провел 31 матч за «ПСЖ», в которых забил 5 голов и отдал 9 результативных передач. На счету Погба один мяч и 9 результативных передач в 27 матчах за «Манчестер Юнайтед».