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Сегодня, 04:49

«Ювентус» на следующей неделе объявит о переходах Погба и Ди Марии

Сергей Разин
корреспондент
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Поль Погба.
Фото Reuters

Полузащитник Поль Погба и форвард Анхель Ди Мария в ближайшее время перейдут в «Ювентус», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, туринский клуб объявит о трансферах 29-летнего француза и 34-летнего аргентинца на следующей неделе. Оба игрока присоединятся к команде в качестве свободных агентов.

В прошедшем сезоне Ди Мария провел 31 матч за «ПСЖ», в которых забил 5 голов и отдал 9 результативных передач. На счету Погба один мяч и 9 результативных передач в 27 матчах за «Манчестер Юнайтед».

Анхель Ди Мария
Поль Погба
ФК Ювентус
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