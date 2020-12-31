«Ювентус» может вернуть Пелле из Китая

Нападающий «Шандунь Лунен» Грациано Пелле может стать игроком «Ювентуса», сообщает Goal.com.

По данным источника, агенты 35-летнего итальянца уже провели переговоры с туринцами, которые зимой хотят усилить линию атаки. Также в СМИ сообщали об интересе «старой синьоры» к испанцу Фернандо Льоренте.

В нынешнем сезоне чемпионата Китая Пелле провел 18 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 3 голевые передачи.