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«Ювентус» может вернуть Пелле из Китая

16:49
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Нападающий «Шандунь Лунен» Грациано Пелле может стать игроком «Ювентуса», сообщает Goal.com.

По данным источника, агенты 35-летнего итальянца уже провели переговоры с туринцами, которые зимой хотят усилить линию атаки. Также в СМИ сообщали об интересе «старой синьоры» к испанцу Фернандо Льоренте.

В нынешнем сезоне чемпионата Китая Пелле провел 18 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 3 голевые передачи.

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