«Ювентус» нацелился на Жоржиньо. Тухель хочет сохранить хавбека в «Челси»

«Ювентус» нацелился на полузащитника «Челси» Жоржиньо, сообщает Tuttomercato.

В трансфере лично заинтересован главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри. Текущее соглашение 30-летнего итальянца с «Челси» истекает в июне 2023 года.

Главный тренер лондонцев Томас Тухель настаивает, чтобы хавбек остался, несмотря на то, что в следующем сезоне Жоржиньо может уйти бесплатно.

В текущем сезоне полузащитник провел за «Челси» 39 матчей, забил девять голов и отдал четыре результативных передачи.