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Сегодня, 21:04

«Ювентус» нацелился на Жоржиньо. Тухель хочет сохранить хавбека в «Челси»

Массимилиано Аллегри хочет подписать Жоржиньо в «Ювентус»
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«Ювентус» нацелился на полузащитника «Челси» Жоржиньо, сообщает Tuttomercato.

В трансфере лично заинтересован главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри. Текущее соглашение 30-летнего итальянца с «Челси» истекает в июне 2023 года.

Главный тренер лондонцев Томас Тухель настаивает, чтобы хавбек остался, несмотря на то, что в следующем сезоне Жоржиньо может уйти бесплатно.

В текущем сезоне полузащитник провел за «Челси» 39 матчей, забил девять голов и отдал четыре результативных передачи.

Источник: https://www.tuttomercatoweb.com/rassegna-stampa/i-tuttosport-i-in-apertura-raspadori-jorginho-e-zaniolo-rifondazione-juve-1668441

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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