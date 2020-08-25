«Ювентус» интересуется Паредесом

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес может вернуться в Италию, сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По сведениям источника, 26-летним аргентинцем интересуется «Ювентус». Игрок может стать заменой полузащитнику Сами Хедире, который близок к уходу из клуба.

Паредес уже выступал в Италии за «Рому», «Кьево» и «Эмполи».

В минувшем сезоне Паредес провел 32 матча во всех турнирах, забил два гола и заработал 7 желтых карточек. Вместе с «ПСЖ» хавбек стал чемпионом Франции и обладателем Кубка страны, а также дошел до финала Лиги чемпионов.