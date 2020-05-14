«Ювентус» и «Челси» могут обменять Пьянича на Жоржинью

«Ювентус» и «Челси» ведут переговоры об обмене игроками, сообщает The Guardian.

По сведениям источника, клубы начали переговоры о возможной сделке по обмену Миралема Пьянича и Жоржинью. 28-летнего итальянца хочет видеть главный тренер турицев Маурицио Сарри, который работал с хавбеком в «Наполи» и «Челси».

В текущем сезоне на счету Жоржинью 37 матчей во всех матчах, в которых забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи. 30-летний босниец в 32 встречах забил 3 гола и сделал 2 ассиста.